MotoGP | Malesia 2022 | Espargaro | “Cercherò di fermare Bagnaia | ma non è facile”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) In vista del Gran Premio didi, il pilota dell’Aprilia, Aleix, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Ho 27 punti di distacco da, cerchero’ di fermarlo, ma non sara’perche’ ha fatto gare davvero positive. Posso rischiare un po’ di piu’, essere un po’ piu’ aggressivo, sperando di potermela giocare poi a Valencia. I miglioramenti fatti dall’Aprilia sono incredibili quest’anno, sono molto orgoglioso per il lavoro che e’ stato fatto. Pensando pero’ della possibilita’ di vincere il titolo, non possiamo raggiungere il livello raggiunto daad esempio. Negli ultimi 4-5 Gran Premi abbiamo fatto troppi errori, siamo stati troppo lenti nell’adattarci ai nuovi tracciati. Non voglio essere per forza duro, mi ...

' Siamo molto cresciuti rispetto agli anni passati, la nostra è una moto consistente che sa andare veloce dappertutto, credo accadrà anche in. Il nostro problema nel 2022 ha riguardato, per lo più, la messa a punto per i pochi dati a disposizione. E' un qualcosa da cui si può imparare per il futuro e sicuramente lo faremo. Ci sono ...Sulla scia di Rossi, Stoner ed Agostini. Pecco Bagnaia arriva a Sepang c on la possibilità di seguire le orme di tre grandi campioni, potendo riportare un binomio tutto italiano sul tetto del mondo ...Il centauro della Honda Pol Espargaró ha espresso tutta la sua frustrazione in vista del weekend del Gran Premio di Malesia a Sepang. Il pilota della Honda non centra la top ten da Portimao, mentre il ...ROMA - La MotoGP potrebbe avere un campione del mondo italiano a ben 13 anni di distanza dall'ultima volta: nel 2009, infatti, fù Valentino Rossi a ...