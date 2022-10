MotoGP | GP Malesia 2022 | le previsioni meteo Elevato il rischio di pioggia per il weekend

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non serve essere esperti metereologici per capire che questo periodo non è propriamente quello ideale per svolgere il Gran Premio del Motomondialea Sepang, in. Infatti, proprio nella metà di gennaio e, per l’appunto, di ottobre è elevata la probabilità di piogge. Stando alleper il prossimoin quel di Sepang, eccezion fatta per domani venerdì 21 ottobre (unico giorno in cui non dovrebbe esserci), sia per sabato che per domenica sono previste piogge abbondanti, in linea d’altronde con il periodo nel quale ci troviamo. Sia chiaro, non è una certezza che vi siano piogge abbondanti e temporali, sta di fatto però che la probabilità diè molto elevata, soprattutto per sabato e domenica, i giorni clou con le qualifiche e la gara per le tre ...