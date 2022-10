MotoGP | GP Malesia 2022 Francesco Bagnaia e il “numero del destino” È l’11 | che a Sepang rimbomba con prepotenza

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La nostra vita è imperniata sulla ciclicità, perché tale è la natura del tempo. Non è un caso che gli orologi, quando ancora non esisteva il digitale, avessero forma circolare. Ogni lancetta effettuava il suo giro, scandendo ciò a cui era adibita. Secondi, minuti od ore. Il calendario funziona allo stesso modo. I giorni si ripropongono ogni anno, seppur leggermente spostati rispetto a quello precedente. Però, prima o poi, tornano nella medesima posizione. C’è chi in questosta utilizzando agende rimaste intonse nel 2016, perché le date sono esattamente le stesse, così come sono le medesime del 2011. Domenica 23 ottobresi correrà il Gran Premio didie sarà la prima volta dal 2011 che la gara diandrà in scena proprio il 23 di ottobre, data ferale perché rappresenta ...