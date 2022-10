MotoGp | Giacomo Agostini | “La vittoria di Bagnaia? Sarebbe il massimo”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mentre la stagione dellava verso la sua “caldissima” fine, con gli appuntamenti di Sepang e Valencia a decidere la lotta iridata tra Francesco “Pecco”(ora leader del Mondiale con 233 punti) e Fabio Quartaro (secondo a quota 219), c’è chi sta già sognando in grande auspicandosi ladi un pilota italiano su moto italiana. E’ il 15 volte campione planetarioche, da leggenda del motociclismo, si è così espresso sulla possibile affermazione dia fine anno: “Francesco– ha affermatoall’ANSA, in occasione della cerimonia in cui ha ricevuto il premio Rosa Camuna (a Palazzo Pirelli), massima onorificenza della Regione Lombardia – con la Ducati è in testa al campionato del mondo, potrebbe ...

