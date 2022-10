MotoGP | Francesco Bagnaia | “Al momento non sento la pressione | attenzione al meteo in questo weekend”

(Di giovedì 20 ottobre 2022)è carico e concentrato in vista del fine settimana del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Sepang si apre unche potrebbe già essere decisivo per l’assegnazione del titolo iridato e il portacolori del team Ducati Factory ha la chiarissima intenzione di proseguire nel suo ruolino di marcia eccezionale. Dopo la ormai celebre scivolata del Sachsenring in occasione del Gran Premio di Germania di giugno, “Pecco” ha inanellato una serie di risultati eccezionali, piazzando un parziale di 152 punti contro gli appena 47 del francese, che ora si torva ad inseguire con l’acqua alla gola., infatti, ha preso la vetta della classifica generale con 233 punti e 14 lunghezze di margine sul portacolori del team ...

