Moto Gp | Bagnaia spaventa i rivali | annuncio sorprendente

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dopo il terzo posto ottenuto a Philip Island Peccoè salito in testa al Mondiale con 14 punti di vantaggio su Quartararo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il terzo posto ottenuto a Philip Island Peccoè salito in testa al Mondiale con 14 punti di vantaggio su Quartararo quando mancano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

GP: Prenderà il via domani, sul circuito di Sepang, il weekend che porterà, domenica, alla disputa del GP della Malesia. Primo match point per il titolo Mondiale perBologna Trc Sport ...... Pecco. Terzo in classifica generale a due gare dalla fine, non è certo in una posizione ... 'So che abbiamo migliorato molto la. Ma non è per niente al livello della migliore, non è mai ...A Sepang il penultimo appuntamento della stagione, Pecco può laurearsi campione con la Ducati: "Ho addosso una discreta pressione, ma sono ...Il pilota della Ducati può vincere il titolo già in Malesia I suoi rivali hanno pochi dubbi. Lui dice: "Molto difficile riuscirci qui" ...