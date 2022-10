Morto lo scrittore francese Jean Teulé | l’autore di Maledetto Baudelaire!

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lo, raffinato romanziere che si è affermato, dopo una carriera di fumettista, con il libro “” e la trilogia sui poeti maledetti, ènella serata di martedì 18 ottobre nella sua casa di Parigi all’età di 69 anni per un arresto cardiaco a seguito di un’intossicazione alimentare questo fine settimana. Lo ha annunciato con un comunicato la sua casa editrice, Mialet-Barrault Editeurs. Dal 1998 viveva con la sua compagna, l’attrice Miou-Miou.era nato a Saint-Lô, in Normandia, il 26 febbraio 1953. Ha scritto per la televisione, il teatro e il cinema. L'articolo proviene da Ildenaro.it.