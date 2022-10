Montagna | troppe auto sulle Dolomiti | in arrivo Ztl e prenotazioni

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Monitorare e regolare il traffico sui passi delle, attraverso Ztl e sistemi di prenotazione, in particolare nell’area geografica intorno ai Passi di Gardena, Campolongo, Pordoi, Sella e nelle valli circostanti della Val Gardena, Val Badia, Val di Livinallongo e Val di Fassa. E’ quanto prevede il piano ‘Mobilità sostenibile dei Passici’, che punta alla “Low Emission Zone” dal 2024. Il protocollo d’intesa è stato firmato dai ministri delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale, Vittorio Colao, con le Provincenome di Trento e Bolzano, la Provincia di Belluno e la Regione Veneto. “Gli obiettivi perseguiti dal Piano di Mobilità sostenibile sono in primo luogo il miglioramento della qualità di vita ...

