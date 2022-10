Monica Bertini | il vestitino stretto disegnato su un corpo spettacolare | forme in evidenza – FOTO

(Di giovedì 20 ottobre 2022)alla conquista dei social: la giornalista ha condiviso unagrafia in cui indossa unstrettissimo che risalta leè senza il minimo dubbio una delle giornaliste più famose dell’intero panorama italiano. La nativa di Parma è il volto di Mediaset: conduce con frequenza il notiziario del pomeriggio, presenta con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

è certamente una delle più ammirate conduttrici del calcio televisivo. specialmente quando sfoggia il meglio del suo guardaroba.porta nel calcio la luce di un fascino ......00 TORINO vs CITTADELLA - Diretta Esclusiva Canale 20 Mediaset - - - > Vincente MILAN Telecronaca: Massimo Callegari - Commento: Massimo Paganin A seguire sul 20, studio condotto da, ...Monica Bertini alla conquista dei social: la giornalista ha condiviso una fotografia in cui indossa un vestitino strettissimo che risalta le forme.Un fascino travolgente che fin dagli esordi ha fatto centro entrando nel cuore dei fan. Oltre alla sua bravura infatti gli italiani hanno imparato ad quei look fantastici, il volto che buca la telecam ...