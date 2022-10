Mondragone | scoperta una piantagione clandestina di cannabis

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Nei giorni scorsi, nell’ambito di iniziative preordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta a contrasto dei traffici illeciti sul territorio e a seguito di mirate attività info-investigative, i finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca hanno scoperto unaillegale di canapa indiana, abilmente occultata su un terreno nelle campagne di(CE). Ben 103 le piante individuate all’interno di una serra e sottoposte a sequestro, per un totale complessivo di oltre 66 kg di prodotto, di cui una parte già essiccato e pronto per essere immesso sul mercato clandestino. Il possessore del terreno (un uomo di 32 anni residente agià noto alle forze dell’ordine) è stato arrestato in flagranza per il reato di produzione, detenzione ...

