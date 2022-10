Modena | i due preti sospesi dalla Curia e sotto accusa | «Hanno sperperato soldi al Casinò»

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La chiesa di San Benedetto Abate si trova alla periferia di. Don Giovanni Braglia ha retto la parrocchia per anni, diventando un punto di riferimento per la zona. Ma un mese fa lui e don Dariusz Mikoda sono statidal ministero. Con motivazioni non chiare, visto che laparla di motivi economici ma anche pastorali. Un gruppo di parrocchiani si è ribellato. E il vicario generale dell’arcidiocesi Giuliano Guzzetti si è trovato la cancellata del cortile della chiesa chiusa con una catena nel giorno in cui doveva celebrare la prima messa. Ora, racconta il Resto del Carlino, l’attività si è normalizzata. Ma intanto l’avvocato dei due parroci rimossi è dovuto intervenire per smentire le accuse che circolavano e continuano a circolare. Ovvero quelle di aver fatto fallire la parrocchia esomme al ...