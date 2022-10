Modena | due sacerdoti accusati di giocare soldi al casinò | il vescovo li sospende

Parapiglia tra i giocatori dellesquadre dopo il fischio finale, con i calciatori ospiti che è parso ce l'avessero in particolare proprio con Okereke. Cremonese -4 - 2 d.t.s Marcatori: ...La clamorosa doppia rimonta subita tra 89' e 90' ha avuto effetti: ilha rischiato di segnare inoccasioni nel primo tempo supplementare, entrambe con Davide Diaw che al 96' ha saltato ...La Cremonese si complica la vita, buttando all’aria il doppio vantaggio in un minuto a ridosso al 90', ma piega 4-2 nella maratona dello Zini il Modena staccando il ...La Cremonese elimina il Modena dopo 120' di battaglia, nonostante un uomo in più per oltre 100', e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo Zini finisce 4-2 una partita incredibile, in cui gli ...