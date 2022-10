(Di giovedì 20 ottobre 2022) Al via la fiera dell’Innovazione didattica, che, con un secondo appuntamento dopo quello classico di Firenze, sbarca in Sicilia. Fino a sabato 21 convegni, workshop e tanta formazione rivolta al personale della. L'articolo .

Orizzonte Scuola

A inaugurare i lavori il messaggio, in differita, deldell'Istruzione uscente Patrizio: "Benvenuti ai partecipanti di Didacta Sicilia, un'iniziativa che vuole ripetere e migliorare ...L'orientamento degli studenti di scuola secondaria di primo grado è un passaggio fondamentale. Tanto che ilaveva pensato ad una riforma ad hoc legata al Pnrr. Ma l'orientamento può avere facce inaspettate. Come quella di Giacomo Poretti, l'attore componente del trio 'Aldo, Giovanni e ... Ministro Bianchi a Didacta, il mediterraneo centrale per rinnovare la scuola La ripartizione della quota di 5 milioni di euro assegnata nell’anno 2022 al Fondo per le mense scolastiche biologiche, sulla base del numero ...Si apre oggi, 20 ottobre, negli spazi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania, la prima edizione di Fiera Didacta Italia Edizione Siciliana, il più importante e ...