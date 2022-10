Wired Italia

Nel primo Consiglio deidel nuovo esecutivo dovrebbe quindi arrivare una sorta di dl aiuti ... In manovra dovranno trovare seguito almeno i primi interventi sui cavalli didella ...Si battè per il restauro del castello medievale di Airola, continuando laanche quando ... 'Poesie - prima raccolta', che ha conseguito il premio 'della Presidenza del Consiglio dei'. Ministri, la battaglia per il futuro governo C'è un'emergenza che fa «tremare i polsi» a Giorgia Meloni. Ed è quella energetica, con la scia sanguinosa dei rincari delle bollette di luce e gas. Così ...Oggi il Consiglio europeo: il premier uscente chiede misure subito operative. Nel pranzo della vigilia al Quirinale preoccupazione per i no di Berlino ...