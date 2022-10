Mims | firmati protocolli intesa su progetti idrici di Abruzzo e Calabria

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Siglati tra il Governo e le Regionidued’, in attuazione del Pnrr, volti alla realizzazione deibandiera per il potenziamento di infrastrutture idriche regionali. Si tratta di interventi infrastrutturali proposti dalle singole regioni e individuati per il loro particolare valore strategico, coerentemente con gli obiettivi e con le missioni del Pnrr, in particolare con quelli della linea d’investimento M2C4-I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”. Il protocollo siglato con la regione, si legge in una nota, ha ad oggetto il lotto 1 del Progetto bandiera “Potenziamento di infrastrutture idriche regionali, volto all’ampliamento dell’impianto di ...