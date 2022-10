Milano | spray al peperoncino a scuola | 37 coinvolti | 18 intossicati

... a, 'verosimilmente' per l''impropria diffusione dial peperoncino'. 'Sono in corso valutazioni per eventuali ospedalizzazione' conclude la nota di Areu. Iscriviti alla newsletterUnoal peperoncino ha causato l'intossicazione di 18 ragazzi in una scuola di. L'istituto si trova in via Amoretti. Sono sei gli studenti ricoverati in codice verde con lievi sintomi. Tre di ...MILANO – Una diffusione impropria di spray urticante al peperoncino sarebbe la causa dell’intossicazione di sei persone in una scuola di Milano. E’ successo questa mattina, giovedì, in via Carlo Amore ...Uno spray al peperoncino ha causato l’intossicazione di 18 ragazzi in una scuola di Milano. L’istituto si trova in via Amoretti. Sono sei gli studenti ...