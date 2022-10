Milan | Rossi | “Maignan molto bravo | para bene e ha buoni lanci”

Sebastiano, detto Seba. Un gigante (1 e 97), grande portiere deldegli Invincibili, una vita sempre in movimento. Uomo con diversi record, positivi e negativi, fra i pali e in altri posti. Irascibile,...... Massimi Var: Mazzoleni Avar: Paganessi" Monza ore 18.00 Marinelli Zingarelli " Palermo Iv: ... Var: Fourneau Avar: Colarossi Sassuolo " Verona ore 20.45 SantoroC. " Politi Iv: Paterna Var: ...Nel corso del suo intervento al convegno "Invest in Sports" che si è tenuto nelle scorse ore a New York, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato così dei ...Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere del Milan Sebastiano Rossi ha detto la sua sull'attuale estremo difensore rossonero Mike ...