Milan | Pioli può sorridere | De Ketelaere torna in gruppo | ci sarà con il Monza

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Buone notizie per ile per Stefano. Charles Deha ripreso ad allenarsi con ilabile e arruolabile per le...

Stefano(allenatore) 4. Antonio Conte (allenatore Tottenham) 3. Jurgen Klopp (allenatore Liverpool) 2. Carlo Ancelotti (allenatore Real Madrid) 1. Pep Guardiola2 Stefanoè sempre più al centro del mondo, amato dai tifosi e dai suoi stessi giocatori. L'intenzione di Paolo Maldini e Frederic Massara è quella di iniziare a parlare del rinnovo del contratto ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Novità da Milanello per quanto riguarda De Ketelaere: aggiornamenti incoraggianti in vista di Milan-Monza di sabato a San Siro.