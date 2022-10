Milan-Monza | Galliani | “Sarà dura andare nello spogliatoio giusto”

Il tecnico delRaffaele Palladino ha commentato la vittoria contro l'Udinese ai microfoni di Mediaset: l'analisi della gara L'analisi di Raffaele Palladino dopo Udinese: GIOIA - "Sono felicissimo per questi ragazzi. In questo periodo si sono impegnati al 100%, sono stati a disposizione e oggi mi hanno fatto emozionare. Si meritavano questa soddisfazione, ......movimentati in casa. Dopo il successo esterno sul campo del Verona a firma Sandro Tonali, i rossoneri continuano la preparazione in vista della suggestiva e romantica gara contro ila San ...Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset soffermandosi sulla prossima gara in programma con il Milan: "Ne parlavo ieri con ...Andrea Petagna, l'eroe di serata per il Monza che in Coppa Italia espugna la Dacia Arena ed elimina l'Udinese, è intervenuto nel post-partita a Mediaset: "Faccio innanzitutto i complimenti ai compagni ...