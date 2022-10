Milan-Monza | ecco l’arbitro della sfida di sabato pomeriggio

... Nasca AVAR: Ranghetti Salernitana - Spezia (Sabato 22 ottobre, ore 15) Arbitro: Chiffi Assistenti: Giallatini - Carbone IV Ufficiale: Massimi VAR: Mazzoleni AVAR: Paganessi(......30 Anadolu Efes - Berlin 19:00 Panathinaikos - Monaco 19:30 Baskonia - Olympiacos Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Salernitana - Spezia 18:0020:45 Fiorentina - Inter CALCIO ...Milan, dopo la pesante defezione di Mike Maignan dal gruppo di Pioli, quest'oggi sono arrivati due grandi rientri in gruppo. Il compleanno del tecnico rossonero non è stata l'unica buona notizia dalle ...Una banda di rumeni abitanti a Milano colpivano in bar, tabaccherie e ricevitorie che venivano aperti con flessibili ...