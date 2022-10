Milan | la nuova richiesta economica di Leao

tegola per ilin merito alle condizioni fisiche di Mike Maignan che ha riportato una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra. Il club rossonero ha infatti comunicato che nell'...Tra i giocatori delsu cui il club punta a concludere un rinnovo c'è anche Pierre Kalulu . La volontà di entrambe ... ora le parti dovranno ricominciare da unatrattativa. Previsti incontri ...Periodo non fortunato con più ombre che luci per Mike Maignan. I timori delle ultime ore sono stati confermati: c’è un nuovo problema. Il portiere del Milan, comunica il club, nell’allenamento odierno ...Il proprietario rossonero ha parlato al convegno "Invest in Sports" a New York: "Il gap con la Premier League si vede anche in Champions, c'è grande disparità nei diritti tv. Ho scelto la continuità c ...