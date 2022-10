Milan | Cardinale | “Non starò fermo I club vanno shakerati un po' ”

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il patron del, Gerry, ha parlato al convegno “Inivest in Sports” a New York. Ecco le sue parole: “Il gap con la Premier League si vede anche in Champions, c’è grande disparità nei diritti tv. Ho scelto la continuità con Elliott, non investo pensando a quando uscirò. Non puoi solo comprare une star. La sfida è shakerarlo un po’. Non puoi andare a pistole spianate, dobbiamo capire come fare ma di sicuro possiamo dare un bel contributo. A un livello macro, i parametri tra leghe sono uguali, ma ogni campionato ha le sue sfumature da tenere presente. In Italia ad esempio non ci sono stadi nuovi dal 2011, è significativo”. E ancora: “Diritti tv? C’è disparità in questo senso. Il valore dei diritti tv in Premier League è triplo rispetto all’Italia e in Liga il rapporto è di due a uno. Una ...