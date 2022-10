Mia Martini | 49 anni fa usciva il capolavoro “Minuetto”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mia. Un nome divenuto leggenda. una storia triste di un’artista sfortunata. Un talento, il suo, talvolta sottovalutato e una carriera ostacolata dalle malelingue che l’additarono di portare sfortuna. Insieme alla sorella Loredana Berté ha lasciato numerose pietre miliari nella musica italiana. Il 20 Ottobre 1973 venne alla luce uno dei suoi più grandi capolavori,. Mia, una struggente storia d’amore narrata in musica Mianel brano ci dona attraverso il calore della sua voce momenti che arrivano direttamente al cuore. Ciò che ha reso questo splendido brano uno dei più amati della storia della musica italiana è l’interpretazione che la cantante da al testo. Lo rende vivo e lo fa suo, dimostrando quanto la sofferenza di una donna sfruttata possa ...

Il vincitore della categoria "Nuove proposte" alla 65esima edizione del Festival di Sanremo (premio della critica "", premio sala stampa "Lucio Dalla" e premio "Emanuele Luzzati"), terzo ...Il 17enne è tra i concorrenti che si contenderanno il titolo per la categoria 'Nuove Proposte 2022' Dalla Scuola di musica Villaggio delle Arti di Larino al Premionella sezione "Nuove proposte". Questo, il viaggio incredibile che il 17enne larinese Jacopo Paladino sta compiendo in quel mondo contrassegnato dalla musica che ha scelto ... Votiamo Lubemi: una giovane mandellese in lizza al Premio Mia Martini STRESA - 19-10-2022 -- Ritorna a Stresa dopo il successo dello scorso anno con la serata dedicata a Gaber e Jannacci, l'attore milanese Davide Giandrini. Appuntamento al Placongressi sabato 22 ottobre ...Il rapper italiano torna a calcare le scene ticinesi, onorandole con l'inizio del suo nuovo tour, al Blu Martini Club ...