Mezza Maratona di Valencia | Riva | “L’obiettivo è un nuovo record personale”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Su un percorso tra i più veloci al mondo, condi crescere ancora. Nelladi domenica asarà in gara Pietro, doppio campione italiano in questa stagione per aver festeggiato i titoli dei 10.000 su pista e dei 10 km su strada. Stavolta aril momento di mettersi alla prova su una distanza più lunga, sui 21,097 chilometri, in cui il 25enne delle Fiamme Oro è sceso a 1h01:36 sulle strade di Berlino lo scorso 3 aprile. “L’intenzione è di cogliere il– ammette – ma soprattutto mi piacerebbe scendere sotto 1h01, un obiettivo che invece mi è sfuggito in primavera per aver viaggiato da solo nella seconda metà della gara e allora acercherò di stare in un ...