Meteo | il weekend peggiore | cosa si sta per abbattere sull' Italia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L'anticiclone è il responsabile del tempo soleggiato e del clima molto mite per la stagione: almeno fino a giovedì rimarrà ben saldo'Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo, ma già nel corso del fine settimana si dovrebbe verificare una netta inversione di tendenza. È quanto emerge dalle previsioni degli esperti di 3B, secondo cui una perturbazione raggiungerà il Norda partire da venerdì 21 ottobre. “Il fronte - si legge su 3B- troverà il suo cammino sul Nordostacolato dall'anticiclone che rimarrà saldo sul Mediterraneo centrale. Ne conseguirà una nuvolosità irregolare sul resto del Nord, più compatta in prossimità delle Alpi con qualche rovescio su quelle lombarde e fenomeni via via più attenuati su quelle orientali. Fenomeni ...

