Meloni sente il Colle | ministri? Decido io

... una ricostruzione che ha provocato un terremoto politico con Giorgiacostretta a dare l'aut ... Pertanto l'ovazione che sinon è necessariamente un segnale di condivisione alle parole del ...SONDAGGIO Giorgiaè la premier giusta per il nuovo Governo ...C’è chi non risponde, chi preferisce la fuga o il silenzio. L'imbarazzo del centrodestra dopo le parole (con tanto audio) di Berlusconi su Putin [VIDEO] ...La leader di Fdi interviene per non arrivare indebolita al Colle: «Non saremo l’anello debole, ministro solo chi rispetta la linea di politica estera, a costo di non fare il governo» ...