Meloni | centrodestra unito al?Quirinale | daremo governo al Paese Letta | parole di Berlusconi un vulnus

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il presidente della Repubblica ha avviato le consultazioni per la nascita del nuovo. Dopo i presidenti delle Camere, il gruppo “Per le autonomie”, al Quirinale sono state ricevute nel pomeriggio le delegazioni di Verdi-Sinistra e Azione-Iv, M5s e Pd. Domattina ilfarà la dichiarazione per tutta la colazione. Antonio Tajani, coordinatore di Fi e candidato numero uno al ministero degli Esteri, va al summit del Ppe a Bruxelles per correggere le dichiarazioni disu Putin e Zelensky e confermare la posizione «a favore della Nato e dell’Europa e contro l’inaccettabile invasione russa dell’Ucraina»

... a meno di sorprese eccezionali, Mattarella dovrebbe dare l'incarico a Giorgia, leader di ... Conte ha inoltre espresso a Mattarella lo "sconcerto per i contrasti tra le forze diche ...- A fine giornata con una nota, la premier in pectore conferma che domani salirà al Quirinale con tutta la coalizione diper le consultazioni con il presidente ...Roma, 20 ott. (askanews) - 'Domani, insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il ...(Teleborsa) - Con il passare delle ore si fa sempre più strada l'ipotesi di un incarico lampo per la formazione del nuovo governo. Forse già nella giornata di domani, venerdì 21 ottobre.