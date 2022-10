Meloni avverte Berlusconi | “Chi non condivide capisaldi Ue-Nato fuori da governo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Nuovo audio filo putiniano di Silvio, nuove polemiche e il centrodestra va nel caos. Con Fratelli d’Italia in crescente imbarazzo e disappunto verso l’alleato, proprio nel bel mezzo delle trattative per la composizione del futuro. Tant’è che nella serata di ieri Giorgiaè stata costretta a chiarire che ”l’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica” per poi lanciare un vero e proprio avvertimento al Cav: ”Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del, a costo di non fare il”. Parole ferme e dure, che non lasciano dubbi sull’umore nero in via della Scrofa. Dove in tanti si interrogano come sia potuta accadere una cosa del genere, ancor prima che la premier in pectore riceva ...