Matthew Perry | “In coma due settimane per overdose da oppioidi”

(Di giovedì 20 ottobre 2022)è entrato nel cuore del pubblico grazie alla serie Tv Friends di cui è stato uno dei protagonisti e continua ad avere tanti fan interessati a conoscere i suoi progetti. Ora l’attore ha deciso di rivelare alcuni lati meno nascosti della sua vita in un’autobiografia, dal titolo Friends, Lovers and The Big Terrible Thing, in uscita il 1° novembre 2022. L’opera è stata l’occasione per raccontare apertamente i suoi problemi di dipendenza, di cui pochissimi erano a conoscenza, e che lo hanno portato vicino alla morte. C’è però una motivazione ben precisa se è arrivato confessarsi solo ora: “Sono abbastanza sicuro che avrebbe aiutato le persone – ha detto al magazine americano People -. Ho dovuto aspettare di essere abbastanza sobrio e lontano dall’alcolismo e dalla dipendenza per scrivere tutto”. I suoi problemi sono iniziati quando aveva ...