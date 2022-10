“Matteo Renzi al convegno su crisi energetica e cambiamenti climatici in jet privato | emissioni di una sola persona per 4 anni”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non è la prima volta, neanche la seconda o la terza. E probabilmente non sarà neanche l’ultima.l’ha rifatto: jetper spostarsi. Un’abitudine già in campagna elettorale che aveva sollevato più di una critica. Ma questa volta il trasferimento paradossalmente il leader di Italia Viva si è spostato volando per andare a Cipro a unin cui si discuteva anche di. Ancora una volta è l’account Instagram Jet dei Ricchi a segnalare che questo volo ha emesso circa 12 tonnellate di CO2 ovvero quelle che “che unanormale emette in 4per tutti i suoi trasporti”. Il problema è che un jet sembra averlo inseguito durante il viaggio. Si tratta dello ...

Così, in un lungo post su Facebook , si è espresso il leader di Italia Viva,. Ecco dove "abitano i franchi tiratori" approfondimento Chi sono i franchi tiratori e perché si chiamano così ......in testa che ha perfino proposto un referendum per abolire il Reddito, sono contrari a questa misura contro la povertà. Anche qui l'idea è di togliere ai più deboli per dare ai ricchi. ...Poco prima di cena, è arrivata l’ufficialità: i vicepresidenti della Camera sono Fabio Rampelli (Fdi), Giorgio Mulè (Fi), Anna Ascani (Pd) e Sergio Costa ( M5S). Al Senato, secondo quanto si apprende ...La pagina 'Jet dei ricchi' contro il leader di Italia Viva: "In cinque ore ha emesso la stessa quantità di CO2 di una persona normale in quattro anni per tutti i suoi trasporti" ...