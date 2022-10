Mattarella avvia le consultazioni per il nuovo governo

ROMA -le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Gli incontri al Quirinale cominceranno stamattina, alle 10, con il presidente del Senato e si concluderanno venerdì mattina con ...ROMA. Il nuovo Governo potrebbe nascere già sabato. Il Presidente della Repubblica, Sergiooggi le consultazioni. I primi a salire al Colle saranno i presidenti delle Camere Pd, M5S e Terzo Polo mentre il centrodestra concluderà il giro domani mattina. A quel punto, il ...Il presidente italiano Sergio Mattarella ha avviato le consultazioni per la formazione del nuovo governo - Il premier Mario Draghi a Bruxelles per il suo ultimo Consiglio europeo ...ROMA, 20 ott. – Partite oggi le consultazioni di Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo di centrodestra che sarà probabilmente guidato da Giorgia Meloni. Alle 10 al Colle il presidente ...