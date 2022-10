Marracash | stasera il premio Targa Tenco consegnato al Teatro Ariston | abbiamo raccolto le più belle citazioni da Noi | loro gli altri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022)vince laper il Miglior album dell’anno ed è una cosa buona e giusta. Perché Noi,, gliè un gran bel disco e perché tenere fuori il rap da questo genere di riconoscimenti era quantomeno anacronistico. Non tutto il rap è uguale, non tutto il pop è uguale e con queste rivelazioni ‘gac’ potremmo continuare per ore. La premiazione20 ottobre alalcuni passaggi tratti dai brani dell’album, perché chi li conosce possa avere il piacere di rileggere e perché chi non li conosce capisca qualcosa in più di unadata all’artista giusto. STAR SYSTEM Sale chi è senza talento, senza moraleNessuno fa niente se si ...