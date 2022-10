Mario + Rabbids Sparks of Hope | tour negli uffici di Ubisoft Milano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Vi portiamo con noi nel Regno dei Funghi all’italiana:ci ha concesso un dietro le quinte perofLa presentazione che vi abbiamo raccontato nel precedente speciale dedicato aofè già stata uno sguardo insperato al cuore creativo pulsante dietro il gioco, ma i ragazzi dihanno (per il nostro completo sollucchero) rincarato la dose con un. Mentiremmo se non fosse stato un classico “momento da fabbrica di cioccolato”: del resto, per anzianità del medium videoludico, siamo giunti a un momento in cui chi crebbe con le riviste di settore tra le mani ora scrive per una testata. Una ...

Da oggi Supere isono di nuovo insieme in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo Switch. "Sparks of Hope" è il secondo capitolo di una serie che, dopo il successo del precedente, porta il giocatore a vivere un'avventura mozzafiato. L'ambientazione del gioco è caratterizzata ...'Quando abbiamo realizzato il primo capitolo dieravamo pressoché sconosciuti. Pochi credevano in quello che stavamo per portare ai giocatori, alla novità di cui eravamo artefici. Quando abbiamo presentato il gioco alla fiera di Los ...Vi portiamo con noi nel Regno dei Funghi all’italiana: Ubisoft Milano ci ha concesso un dietro le quinte per Mario + Rabbids Sparks of Hope.Scopriamo insieme quali sono e quali caratteristiche hanno le armi presenti nel nuovo Mario + Rabbids Sparks of Hope ...