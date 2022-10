Mario Draghi se ne va e lo hanno già scaricato tutti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np-1-10.mp4ieri ha salutato. Se ne va. E bisogna ammetterlo: lo fa con una certa insopportabile classe. Il re è morto, lunga vita al re: è frase con cui, nelle monarchie, si annuncia contemporaneamente un lutto e una festa, senza lasciare spazio a rimpianti o a intrighi. La traduzione in Italia è più banale: morto un papa se ne fa un altro. Ma il concetto non cambia. Nessuno è indispensabile. E un minuto dopoaccorrono alla corte del vincitore, soprattutto quegli intellettuali checome punto cardinale il portafoglio. Così sta accadendo anche per: sembrava che senza di lui l’Italia dovesse morire… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 20 ...

ha definitivamente salutato in attesa di passare la campanella del Presidente del Consiglio a Giorgia Meloni. Non avrebbe potuto esserci un cambio tra persone tanto diverse, e non solo ...Esattamente come successe con il 'whatever it takes' di, che scoraggiò la speculazione perché i mercati credettero alle parole del presidente della Bce. Le Omt, il cosiddetto 'bazooka' ...Complessa l’attuazione della legge di concorrenza: sui servizi pubblici locali tempi stretti, sui decreti energia pesano le condizioni internazionali. In palio 21 miliardi ...Bruxelles, 19 ott. (AdnKronos) - I capi di Stato e di governo dell'Ue si apprestano a incontrarsi a Bruxelles per un Consiglio Europeo concentrato sulla crisi energetica, che sta mettendo a dura prova ...