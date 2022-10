Marialuisa Jacobelli incanta i fan | il look risalta le forme mozzafiato

(Di giovedì 20 ottobre 2022)manda in tilt i suoi fan su Instagram e non solo: ecco gli scatti a margine della puntata di Pressing

ilmessaggero.it

GUARDA LE FOTO E SCOPRI CHI E' L'ULTIMA FIAMMA DELL'ALLENATORE BIANCONEROsconvolge Instagram con una scollatura da urlo... GUARDA LE FOTO CALDISSIME DELLA GIORNALISTA SPORTIVA ...regina di Instagram: la scollatura della giornalista manda in visibilio i socialfa perdere la testa ai propri fan. La giornalista sportiva non è nuova a ... Marialuisa Jacobelli, l'ex Francesco Angelini arrestato per stalking. La conduttrice di Dazn: «Colpita con sch Marialuisa Jacobelli, è una ragazza tutta d'un pezzo. Il suo fisico da urlo, la rende inarrivabile per chiunque. Rivali comprese.Marialuisa Jacobelli manda in tilt i suoi fan su Instagram e non solo. La conduttrice di Sportmediaset ha incantato tutti i suoi ammiratori con gli scatti della scorsa puntata di Pressing. La ...