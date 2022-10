Marge Simpson ora ha le sue sneaker Adidas Superstar con i riccioli Dove trovarle

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La prima puntata de Iandava in onda il 17 dicembre 1989 e, da allora, ne sono state realizzate 34 stagioni, che l’hanno resa la serie più longeva di sempre. La famiglia più irreverente della televisione si è imposta ormai da tempo all’interno dell’immaginario della cultura popolare, tanto che non sono mancate collaborazioni di ogni genere, soprattutto nel mondo del fashion. L’ultima di queste è stata realizzata cone vede come protagonista, insieme alla sua lunga chioma di capelli blu. Vi raccomandiamo... 9 volte in cui ihanno previsto il futuro Icompiono 35 anni. Ripercorriamo le loro profezie più famose e scopriamo quello che hanno previsto in questi anni. ...