Marco Bellavia accusa Gegia di aver detto cose che poteva evitare | lei non capisce a cosa si riferisce VIDEO

È tempo di scuse al Grande Fratello Vip . Come quelle di Giovanni Ciacci , che si è rivolto adopo il suo racconto. "Ti devo chiedere scusa per non averti creduto, capito, ma soprattutto per la mia superficialità. Io sono stato superficiale, forse ero troppo preso dal gioco e ...Elegante, silenziosa, lentamente la showgirl si sta facendo conoscere sempre più: dal flirt conalla sua rivelazione - verità sul caso Mark Caltagirone , la donna sta sciogliendo i ...Stando alle anticipazioni che circolano in rete stasera Marco Bellavia tornerà in studio al Gf Vip. Dopo lettere e videomessaggi, stasera sarà il momento del faccia a faccia con i vipponi che lo hanno ...La showgirl ha sempre speso delle grandi parole di stima e supporto nei confronti di Marco e pochi giorni fa aveva dichiarato di volerlo incontrare una volta finita la sua avventura in Casa per dargli ...