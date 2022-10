Mara Venier | conoscete il nome del suo primo amore? LUI è famosissimo

Corriere della Sera

Nel corso del tempo si sono alternati altri volti noti: Gerry Scotti,, Paolo Bonolis , Samantha De Grenet, Filippa Lagerback, Alessia Merz. Insomma, Giulia Salemi raccoglierebbe un'...Sulla data della morte dell'attore, è stata fatta una gaffe da parte diche aveva come ospite il figlio Kim. La conduttrice dichiara: ' Il 20 ottobre è morto tuo padre ', ma l'attore nega ... Mara Venier compie 72 anni: da Jerry Calà a Nicola Carraro, storia dei suoi grandi amori Gli inizi come modella, i lavori con Dario Argento, Calà e Pozzetto. Poi Striscia la notizia, i reality, la conduzione di Domenica In, gli amori e il rapporto con la madre ...Le tappe della vita sentimentale della conduttrice, al timone di Domenica In ogni domenica pomeriggio su Rai 1 ...