Manchester United - Tottenham 2 - 0 | Ronaldo furioso | video gol e highlights

Ilbatte il Tottenham di Conte (2 - 0) nell'incontro valido per la 12ª giornata di Premier League e vola al quinto posto in classifica. All'Old Trafford decidono le reti di Fred e ...Come è lontano agosto, perché in due mesi di stagione, tra campionato e Champions, la situazione di Rabiot si è ribaltata: tra l'11 e il 12 agosto ilera atterrato addirittura a ...Nuovo caso Cristiano Ronaldo al Manchester United. Che rovina la festa per la vittoria sul Tottenham di Antonio Conte in Premier League e la conquista del quinto posto in classifica. CR7 è rimasto a f ...Prima di Manchester United-Tottenham, big match serale di Premier League, una leggenda si scaldava in campo ed un'altra presentava la partita poco più in là, come opinionista. Troppo vicini… Leggi ...