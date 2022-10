Manchester United | Ferdinand su Ronaldo | 'Incomprensibile come non sia stato fatto partire'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Rio, ex difensore del, ha parlato attraverso il proprio canale Youtube di Cristiano, suo ex compagno nei...

... pur con una partita in più; poteva essere anche migliore se ieri non fosse arrivata una brutta sconfitta, 2 - 0 sul campo del. Eppure dalle parti di Enfield non tira la migliore ...Ormai è scontro aperto tra Cristiano Ronaldo e il manager delErik ten Hag: l'ammutinamento del portoghese, che ha lasciato il campo prima della fine della sfida contro il Tottenham, è solo l'ultimo episodio di un rapporto conflittuale con il ...AI FERRI CORTI È successo durante la partita contro il Tottenham di Conte. ten Hag: "Ce ne occuperemo" Vedi anche Calcio estero Cristiano Ronaldo, rottura definitiva con lo United: via a… Leggi ...Cristiano Ronaldo abbandona i compagni e si avvia negli spogliatoi in segno di protesta contro la decisione di Ten Hag di non farlo giocare ...