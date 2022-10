Manchester United | Cristiano Ronaldo rischia una multa | non ha atteso la fine della partita

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il rapporto traed ilè sempre più teso. Nella giornata di ieri, un gesto di CR7 ha fatto molto parlare di se quando, primasfida di Premier fra i ‘Red devils’ e il Tottenham, vinta 2-0 dai padroni di casa, il portoghese si è fiondato negli spogliatoi. Secondo il quotidiano spagnolo As, il club inglese sanzionerà il portoghese con una, ma non solo, possibile anche la mancata convocazione per il match contro il Chelsea. SportFace.

TORINO - (e.e.) Il segreto della rinascita delCristiano Ronaldo. Sì, CR7 in panchina. Che poi il portoghese dia di matto è un altro discorso. Il segreto in effetti è questo. Ma è anche la coppia di centrali: Raphael Varane e ...Bayern Monaco,e PSG. Proprio il club transalpino sarebbe quello che è già in contatto con l'entourage del portoghese per trovare la formula del suo eventuale trasferimento nel ...