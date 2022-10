(Di giovedì 20 ottobre 2022) Due terreni edificabili, 157 motrici per articolati, 244 rimorchi, sei autoveicoli di lusso e poi conti correnti (che da soli ammontano a circa 4450mila euro). E' il patrimonio, calcolato in ...

Agenzia ANSA

Due terreni edificabili, 157 motrici per articolati, 244 rimorchi, sei autoveicoli di lusso e poi conti correnti (che da soli ammontano a circa 4 milioni 450mila euro). E' il patrimonio, calcolato in ......a tutte le criminalità organizzate vogliamo dire chiaramente che il ricordo delle vittime di, ... e all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e... Mafia, confiscati beni per 50 milioni a un ergastolano - Italia Due terreni edificabili, 157 motrici per articolati, 244 rimorchi, sei autoveicoli di lusso e poi conti correnti (che da soli ammontano a circa ...Duro colpo alla mafia nel Siracusano. Beni per cinquanta milioni di euro sono stati confiscati al clan “Nardo”, tra Lentini e Carlentini. "L'operazione ...