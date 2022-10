Madre | pubblicato l’avviso pubblico per il direttore | domande entro il 21 novembre

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di Napoli che gestisce il museohaun avvisodi selezione per la posizione di, ricoperta attualmente da Kathryn Weir (dal gennaio 2020, in scadenza), con contratto a tempo determinato della durata di 3 anni.è indetto, è spiegato in una nota della Fondazione (presidente Angela Tecce), “a seguito delle modifiche dello Statuto, deliberate dalla Giunta Regionale, che hanno ridefinito il ruolo e le funzioni del”. Richiesta esperienza lavorativa, almeno triennale, nel settore dell’arte contemporanea, con particolare riferimento a musei e centri culturali internazionalmente noti ma anche conoscenze e competenze gestionali, finanziarie e organizzative e nella gestione dei processi ...

