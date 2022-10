Globalist.it

'Il mio desiderio è sempre quello di preservare l'unità europea e anche l'amicizia e l'alleanza tra Germania e Francia'. Lo ha detto il presidente francese Emmanuelal pre - vertice di Renew Europe interpellato sul rinvio delle consultazioni tra i governi di Francia e Germania. 'Poiché c'erano ministri che non erano disponibili da parte tedesca, abbiamo ...... e in questo caso l'eletto nonpiù al corpo elettorale ma al suo "padrone", a chi l'ha ...non è un personaggio di secondo livello ma ha guai grossi in casa perché non riesce ad avere ... Macron risponde a Scholz: “Il mio desiderio è preservare l’unità europea” Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al pre-vertice di Renew Europe interpellato sul rinvio delle consultazioni tra i governi di Francia e Germania.Dahbia B. davanti agli inquirenti ha prima confessato il crimine poi ha ritrattato: «È fredda, non emotiva, in preda a problemi psichici» ...