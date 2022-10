Lutto per la coppia di giornalisti italiani | il figlio Francesco | 18 anni | investito e ucciso sul marciapiede

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022)sulla Colombo.Valdiserri, è morto nella notte a Roma,da un’auto guidata da una ragazza di 24, che lo ha travolto mentre passeggiava sul. Il terribile incidente è successo in via Cristoforo Colombo, all’angolo con via Giustiniano Imperatore. La donna al volante dell’auto, una 24enne romana, si è fermata e ha prestato soccorso alla vittima in attesa del 118, ma per il giovane, purtroppo non c’è stato niente da fare. Nello scontro,Valdiserri, sarebbe stato schiacciato dall’auto contro il muro riportando ferite troppo gravi. Accanto al giovane c’era un’altra persona, per fortuna rimasta illesa ma sotto choc dopo l’incidente. Leggi anche: Mamma e figlia di 56 e 27muoiono sulla strada maledetta. La ...