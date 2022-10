Lutto nel cinema italiano | addio alla sposa più bella dei nostri film del cuore

Leggi su tuttivip

2022-10-20

Un pezzo di storia delse n'è andato per sempre scatenando una ondata di commozione, di forte nostalgia neldi chiunque. Parliamo di una donna che ha condotto una vita lunga e avvincente per un avvenimento in particolare, che le ha permesso di ritagliarsi un ruolo che rimarrà indelebile. È morta Nevina Scorsino, aveva recitato per il mitico regista, forse uno dei più grandi in assoluto, Federico Fellini. Si è spenta serenamente nella sua casa di Bagnoregio, splendido e piccolo borgo situato nella provincia di Viterbo e che ospita anche l'iconica e più antica Civita di Bagnoregio, detta pure "la città che muore",veneranda età di 94 anni. Quando era solamente una ragazza venne scelta, in qualità di attrice, per un'opera memorabile,per l'appunto di Federico Fellini, La strada. Nevina Scorsino ...