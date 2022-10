L’unico attaccante che sta facendo meglio di Haaland

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Cody Gakpo è nato nel 1999 a Eindhoven. Il padre è stato un calciatore professionista con anche una presenza nel Togo, la madre una rugbista che è arrivata fino alla nazionale olandese, anche il fratello più grande Sidney gioca a calcio (nel RPC Eindhoven). Insieme sono cresciuti nel quartiere di Stratum, una decina di minuti di macchina dal Philips Stadion. Da piccoli passavano ore a giocare nel cortile di casa o in strada, anche per soldi. Cody in camera aveva i poster di Jefferson Farfán e Ibrahim Afellay, due giocatori del PSV. Nel 2006, a neanche 8 anni, è entrato nelle giovanili del PSV e non ne è più uscito. Con pazienza il club ne ha coltivato il talento: Gakpo è passato per tutte le under, risalendo la corrente fino alla prima squadra, dove ha esordito il 25 febbraio 2018. In Olanda non è una novità, o una sorpresa, che una squadra anche di vertice come il PSV si affidi a ...