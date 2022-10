L' ultimatum Meloni chiude la squadra | o così o così

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La premier in pectore mette un punto all'infinita trattativa sul governo. Venerdì salirà da Mattarella, quando verrà convocata per l'incarico, con la lista dei ministri già in tasca

Furiosa per le ennesime parole filoputiniane emerse da un nuovo audio rubato, Giorgia dà l'ultimatum al Cavaliere. "Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un governo - è la nota della leader di FdI - con una linea di politica estera chiara e ... E ora gli interessa solo una cosa, credetemi e non è politica: lui vuole sfregiare Giorgia, ... Parole che hanno imbarazzato la leader di Fratelli d'Italia, che ha lanciato un ultimatum. Giorgia Meloni riceverà l'incarico di formare il governo dal presidente Mattarella e nel frattempo è in contatto con il capo di Stato per riparare ai danni di Berlusconi. Domani al termine delle consultazioni.