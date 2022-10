Lukaku resta all' Inter | il nuovo bomber del Chelsea dalla Serie A

Stando a 'La Gazzetta dello Sport', infatti,non tornerà al Chelsea che spianerà la strada ai nerazzurri per la permanenza del bomber a Milano. I 'Blues' puntano un altro big della Serie A. ...Le ragioni sono molte, nessuna ha un vero motivo tecnico, ma il datoe dice che l'equilibrio ... Col ritorno die Brozovic, l'Inter può trovare i cinque - sei successi che la rimettano con ...Romelu Lukaku ha già detto la sua sul suo futuro. Il ritorno all'Inter non doveva essere una questione da una stagione e via. Il centravanti belga vuole restare a lungo a… Leggi ...Dopo il successo con la Salernitana, Simone Inzaghi ha parlato così del rientro di Romelu Lukaku. Negli ultimi giorni sono arrivate buone notizie per il tecnico nerazzurro: il belga, infatti, dopo qua ...