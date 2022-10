Lotta tra bestie

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Parliamo oggi del prossimo incontro di Crown Jewel che riguarda duetori che hanno ben più di un aspetto in comune, Brock Lesnar e Bobby Lashley. Fisici possenti, passato nelle arti marziali miste, non troppo bravi al microfono con la necessità di affiancar loro un abile manager. Bobby fu presentato come un “Lesnar wannabe”, la WWE sperava tanto di poter ricreare in casa una nuova Next Big Thing. Lahsley però come carisma ha sempre faticato, inoltre nella sua prima esperienza nella federazione non gli fu messo vicino qualcuno che parlasse al posto suo. Come sappiamo, lo stint con MVP degli ultimi anni gli ha fatto svoltare la carriera, mettendoci anche del suo perché oggi riesce ad andare avanti sulle sue gambe. Da quando Lesnar è tornato da part timer in WWE si è parlato spesso di un potenziale match con Lashley, ma ci sono voluti anni di rumors ...